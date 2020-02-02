مهرجان "أوال" البحريني يطلق دورة الفنان محمد عواد

أطلق مهرجان أوال المسرحي دورته الـ13 في الصالة الثقافية بالعاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والأدباء العرب.



وتحمل الدورة اسم الممثل والمخرج البحريني محمد عواد، الذي توفي في أغسطس/آب 2019 عن عمر ناهز 81 عاما، ويتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيس المسرح الذي يحمل اسم كبرى جزر البحرين قديما.

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وقال راشد نجم، رئيس مجلس إدارة مسرح أوال، إن المهرجان هذا العام ليس مثل سابقيه، إذ يحتفي هذا العام بالتجربة الثرية والمميزة الذي قدمها مسرح أوال منذ تأسيسه صيف عام 1970.

وأضاف نجم، في حفل الافتتاح السبت، أن دورة هذا العام تأتي ضمن خطة طموحة تهدف إلى تنويع العروض المسرحية المحلية والعربية والدولية؛ لخلق منظومة من التجارب المختلفة التي تمنح الجمهور المسرحي متعة الفرجة وللمهتمين بالمسرح فرصة الاستفادة.

يشمل برنامج المهرجان، الممتد حتى 8 فبراير/شباط، عروضا من البحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات والسعودية، تصحبها ندوة تطبيقية عقب كل عرض.

كما أصدر المهرجان، الذي كرم في الافتتاح عددا من المسرحيين البحرينيين الرواد، كتابا بمناسبة اليوبيل الذهبي لمسرح أوال بعنوان (5 عقود من اللؤلؤ)، إعداد محمد حميد السلمان.