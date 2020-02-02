بعد 12 يوم زواج.. باميلا أندرسون تنفصل عن جون بيترز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفصلت الممثلة وعارضة الأزياء الكندية الشهيرة، باميلا أندرسون، عن زوجها المنتج السينمائي الأمريكي، جون بيترز، بعد 12 يوما فقط من زواجهما.
وبحسب موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، الأحد، فإن أندرسون، 52 عاما، قالت إنها قررت هي وبيترز، 74 عاما الابتعاد لفترة من الوقت، لإعادة تقييم ما يريدانه من بعضهما البعض، وذلك بعد أقل من أسبوعين فقط من زواجهما.
وأضافت أدرسون في بيان لها: "تأثرت بالترحيب الحار بجون وبارتباطنا، سنكون في غاية الامتنان لدعمكم بينما نأخذ بعض الوقت بعيدا عن بعضنا البعض من أجل إعادة تقييم ما نريده من الحياة ومن بعضنا البعض".
يذكر أن باميلا أندرسون وبيترز اللذين يعتقد أنهما لم ينتهيا من إتمام الأوراق القانونية لوثيقة زواجهما بدأت علاقتهما قبل أكثر من 30 عاما قبل أن ينفصلا، ثم عادا إلى بعضهما البعض من جديد قبل بضعة أشهر فقط، ثم تزوجا سرا في حفل أقيم بماليبو في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال بيترز في حديث سابق: "الجميلات موجودات في كل مكان. كانت لدي خيارات، ولكنني طوال 35 عاما، لم أكن أريد إلا باميلا".
يشار إلى أن أندرسون كانت قد انفصلت في يونيو/حزيران الماضي عن لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي 34 عاما.
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