شكرا لقرائتكم خبر عن موقف إنسانى من متسابق يبكى نانسى عجرم فى "ذا فويس كيدز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حلقة أمس من برنامج "ذا فويس كيدز" بكاء المطربة نانسى عجرم التى تشارك فى لجنة التحكيم بسبب موقف انسانى من جانب المتسابق العراقى عبدالكريم حاتم السعدى وقام بغناء أغنية "عزبنا البعاد" حيث أن اللجنة لم تلف الكرسى له لاختياره ولكن كانت المفاجأة بتوقف البرنامج وإعادة التصوير مرة أخرى، كما تركت نانسي عجرم كرسيها بأمر الإعداد وأقعدت شابا غريبا مكانه، وفور دخول الطفل مرة اخرى إلى المسرح قام الشاب بلف الكرسي له، ليتضح أنه شقيقه الأكبر الذي لم يلتقيه منذ 6 سنوات حيث أنه يعمل في الخارج.

وتفاجأ الطفل بأخيه واحتضنه بشدة كما تفاجأ أبويه بحضوره وسط حالة بكاء من الجميع، وتصفيق حاد من الجمهور، بسبب الموقف الإنساني.

وكان الطفل العراقي عبد الكريم حاتم السعدي، أهدى الأغنية التي أداها على المسرح لأخيه المسافر، لم يتمالك دموعه حينما فوجئ بشقيقه واحتضنه بشدة، في مشهد أدى لتعاطف الجميع وبكاء لجنة التحكيم، وانهيار نانسي عجرم من كثرة البكاء تأثرًا بالموقف.

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وأطلقت مؤخرا نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "قلبى يا قلبى"، عبر قناتها على يوتيوب، وظهرت كفتاة مراهقة تقع لأول مرة فى الحب، والأغنية المصورة تعتبر العمل الفنى الأول بعد أزمة قتل مقتحم فيلتها على يد زوجها فادى الهاشم.