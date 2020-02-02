شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى فى "صورة الأسانسير": على فكرة أنا لا طالع ولا نازل أنا بصور وخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح النجم الكوميدى أحمد حلمى، جمهوره عبر السوشيال ميديا، وخصوصا تويتر، بصورة خاصة به داخل أحد المصاعد، وهى الصورة التى انتشرت بكثافة بين أوساط مستخدمى مواقع التواصل عموما.

وكشف حلمى أنه تواجد داخل أحد المصاعد لالتقاط الصورة، ونشرها عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليها :" علي فكرة أنا لا طالع ولا نازل، أنا بصور وخارج".



أحمد حلمى

وفى موقف كوميدى، رد الفنان أحمد حلمى على متابعة له على إنستجرام، اختارت كتابة "برجراف"عن شخصيته فى امتحان اللغة الإنجليزية باعتباره أحد المشاهير، حيث قالت الفتاة: "جالى النهاردة فى امتحان الإنجليزى برجراف عن شخص مشهور كتبت عن أحمد حلمى" ليرد الفنان أحمد حلمى:"وملقتيش غير امتحان الإنجليزى"، حيث صرح فى مواقف عديدة بعدم إتقانه اللغة الإنجليزية.

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الفنان أحمد حلمى

وسبق وأن حكى الفنان أحمد حلمى لجمهوره فى افتتاح الدورة 31 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، عن كيفية إقناع الفنان عزت أبو عوف له بأن يقدم حفل الافتتاح ليس ذلك فقط بل طلب منه أن يتحدث جملة أو جملتين بالإنجليزية ليرحب بالضيوف، وهو ما سرده حلمى بخفة دم شديدة قائلا لعزت "إنجليزى إيه دا ناجح بالحروكرك يادوب 16 درجة ونص وحطيت الشهادة فى "الكوميدينو" واستمر حلمى فى سرد علاقته باللغة الإنجليزية ، إذ أنه كان فى رحلة مع زوجته الفنانة منى زكى، فى دولة أجنبية، وأقنعته بالذهاب لكورس إنجليزى فى إحدى المدارس التى تعلم اللغة للأجانب هناك من باب أن يشغل وقت فراغه، ليكتشف بعد مرور أسبوع بأنه يدرس اللغة الفرنسية.

وفى سياق آخر، يعمل حالياً أحمد حلمى فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعاً سينمائياً يعد مختلفا عما قدمه حلمى فى السابق.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.