كتب امير فتحي في الأحد 2 فبراير 2020 02:54 مساءً - انتشر مقطع فيديو لوالدة الفنانة المغربية ” مريم حسين ” على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهي تتحدث فيه عن الحكم الذي صدر ضد إبنتها مؤخرا بالسجن وإبعادها من دولة الإمارات العربية المتحدة في القضية التي جمعتها بالإعلامي الإماراتي ” صالح الجسمي ” .
والتي ظهرت فيه والدة مريم حسين برفقة حفيدتها التي كانت تبكي في محاولة لإستعطاف المسئولين والسلطات الإماراتية بعدم تنفيذ الحكم الذي صدر ضد إبنتها .
كما أطلقت والدة مريم حسين عدة تغريدات من حساب إبنتها على موقع ” تويتر ” ناشدت في إحداها وساطة الفنانة الإماراتية ” أحلام ” من أجل مواصلة مساعيها في التوسط في قضية سجن إبنتها .. وأرفقت مع تغريداتها مقطع فيديو يتضمن فيلما وثائقيا عن مشوار مريم حسين .
وقالت : ” أناشدكم النظر إلى قضية ابنتي الغالية وفلذة كبدي بعين العدل والرحمة .. فما مرت به من مصاعب قد أنهكت نفسيتي ونفسيتها ونفسية جميع من يحبونها إلى حد كبير ” .
وتابعت : ” أخشى أن يؤثر ذلك سلبا على نجاحات ابنتي التي حققتها بدعم من دولة إمارات الخير البلد الأم التي احتضنتها بكل الحب والحنان وكانت هي الداعم لها ولانطلاقتها في مشوارها الفني ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. والدة مريم حسين تعلق على حكم حبس إبنتها وتستنجد ب ” أحلام ” للتوسط في حل مشكلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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