شاهد.. احلام مع فيفي عبده في السعودية: “خمسة مواه”!

كتب امير فتحي في الأحد 2 فبراير 2020 02:54 مساءً - اجتمعت الفنانة الاماراتية احلام بعدد من الفنانات المصريات اثناء تواجدهم في احد المناسبات في السعودية.

ونشرت احلام فيديوهات، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت في احدها مع فيفي عبده حيث تبادلا عبارات الحب.

وفي مقطع اخر، تفاجأت احلام بمزحة عفوية من الاعلامية بوسي شلبي التي قالت لها “يا حلومتي لابسالك عقد بستة مليون ونصف” لترد عليها احلام ضاحكة “انا والله كنت حالبسه اليوم بس الحلق انكسر”.