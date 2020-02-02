احمد حلمي “لا طالع ولا نازل”.. وهاتفه يلفت الانظار!

كتب امير فتحي في الأحد 2 فبراير 2020 02:54 مساءً - نشر الفنان المصري احمد حلمي صورة جديدة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا عليها باسلوب طريف.

وظهر احمد حلمي في المصعد وهو يلتقط الصورة له وعلق كاتبا: “علي فكره انا لا طالع ولا نازل. انا بصور وخارج”.