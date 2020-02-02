رضوى الشربيني توجه رسالة شديدة اللهجة للسيدات : ” إنتي بتطلعي سي السيد عليكي في بيتك “

كتب امير فتحي في الأحد 2 فبراير 2020 02:54 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري مقطع فيديو من الحلقة الماضية من برنامجها ” هي وبس ” .

والتي وجهت فيه رسالة قوية إلى السيدات اللاتي يفرقن بين أولادهن الشباب والفتيات في الأعمال المنزلية .

فقالت : ” إنتي بتطلعي سي السيد عليكي في بيتك بيكبر وبيطلع كل اللي اتربى عليه في البيت على الست اللي هيتجوزها ” .

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وتابعت رضوى الشربيني : ” بلاش تقولي لبنتك قومي يا حبيبتي اعملي لأخوكي الغدا .. متتأخريش برا عشان لو أخوكي عرف هيضربك قوم اضربها وربيها .. يعني إنتي بتخلي بنتك تغسل المواعين وأخوها قاعد بيتكلم في التليفون مع واحدة تانية بنت ناس ” .

وأضافت : ” اللي هيحصل إيه إنتي هتربي واحد وغيرك هتربي واحد فـهتكبري سي السيد في بيتك .. ويتجوز بنت مش هيساعدها في أي شيء في أعمال البيت .. الرجولة مش كدا .. في رجالة بتساعد زوجاتهم في شغل البيت وبتغسل المواعين ” .