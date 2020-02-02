قبل عرضه بساعات حول العالم.. كل ما تريد معرفته عن فيلم The Rhythm Section

الأحد 2 فبراير 2020

The Rhythm Section

يعرض في السينمات اليوم 31 يناير الجارى، فيلم " The Rhythm Section"، للممثلة العالمية بليك ليفيلى، والممثل العالمى جود لو، العمل الذى بدأ تصويره في يناير من عام 2018.



وتوقف عدة مرات بسبب الإصابات التي لاحقت بطلة العمل، و كانت قد التقطت عدسات المصورين النجمة بلايك ليفلي وذلك أثناء قيامها بتصوير فيلمها The Rhythm Section فى شوارع نيويورك، حيث ظهرت مرتدية بالطو أسود ونضارة سوداء.

ومن ثم توقف تصوير فيلم " The Rhythm Section"، لمدة خمس شهور وذلك بسبب إصابة الممثلة العالمية بليك ليفيلى، بـ جرح خطير في يدها أثناء لتصوير بـ لندن، ومن ثم اكتشف حاجتها لـ إجراء عمليتين جراحيتين، وتم استكمال التصوير من بعدها في شه يونيو من عام 2018.

ومن بعدها أعلنت شركة Paramount Pictures، المنتجة لـ فيلم " The Rhythm Section" عن انضمام النجم العالمى Sterling K. Brown إلى فريق العمل بحسب موقع "Variety".

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ثم انتقل تصوير فيلم " The Rhythm Section "، إلى إيرلندا، بـ مدينة دبلن، و كان من المقرر أن يبدأ التصوير في ديسمبر من عام 2017، إلا أنه تم إلغاؤه بسبب إصابة يد بليك ليفيلى، وكان الأمر يتطلب إجراء عملية جراحية .

فيلم " The Rhythm Section " من إخراج ريد مورانو، و يشارك جود لو وبليك ليفلي البطولة عدد من النجوم من ابرزهم ريتشارد بريكي وماكس كاسيلا و ايفانا بازيك.

وتدور قصة الفيلم حول فتاة تدعى "ستيفاني باتريك" تُصاب بصدمة كبيرة بعد وفاة عائلتها بحادثة تحطم طائرة لتكتشف بعدها أن الحادثة مدبرة لتبدأ رحلة البحث عن الجاني وفك تفاصيل الحادثة والسعى للانتقام.

كما كشفت شركة " Paramount Pictures"، عن بدء عملها على جزأين جديدين من سلسلة أفلام Transformers، واحد للسيناريست جيمس فاندربيلت والآخرللمؤلف جوبي هارولد، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " variety"، ويذكرأنه كان أحدث أفلام لـ شركة في Paramount ، هو "Bumblebee" الذى طرح في عام 2018، وحقق حوالى 465 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

لم تكشف شركة Paramount Pictures، عن أي تفاصيل حول الفيلمين الجديدين، ألا أنه من المتوقع أن يحدث تطور ملحوظ في أحداث الأجزاء الجديدة من السلسلة.

بالإضافة إلى لم تكشف شركة Paramount Pictures، عن المخرج الذى سيقوم بإخراج أي من الفيلمين الجديدين، ولا فريق العمل، ومن المتوقع أن يتم إضافة أسماء جديدة إلى الأجزاء.