فيلم الرعب The Turning يحقق 8 ملايين دولار فى أسبوع واحد

الأحد 2 فبراير 2020

The Turning

وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد The Turning، إلى 8 ملايين و 871 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه بـ دور العرض حول العالم يوم 24 يناير الجارى، وكانت قد وصلت ميزانية تكلفة الفيلم إلى 14 مليون دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 7 ملايين و 971 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 900 ألف دولار أمريكى حول العالم في شباك التذاكر العالمى.



فيلم الرعب The Turningمن بطولة ماكنزي ديفيس، فين وولفارد، بروكلين برنس، مارك هوبرمان، باربرا مارتن، نيال جريج فولتون، كيم اديس، ديننا تومسنن كارين إيجان، الفيلم من إنتاج شركةUniversal Pictures.

ويدور فيلم الرعب الجديد The Turningحول تعيين مربية شابة من قبل الرجل الذي أصبح مسؤولا عن ابن وابنة أخيه الشاب بعد وفاة والديهم، الفيل مستوحى من رواية هنري جيمس "منعطف المسمار"، ومن المتوقع أن يتمكن الفيلم من تخطى تكلفة ميزانيته في فترة من قصيرة من طرحه.

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وقام بإخراج فيلم الرعب الجديدThe Turning فلوريا سيجيسموندي، ومن تأليف المؤلفين كاري دبليو هايز، تشاد هايز، وهنري جيمس.

كما كشفت شركة Universal Picturesللإنتاج السينمائى، عن تفاصيل جديدة تخص السلسلة الشهيرة Halloween، المقرر عرضهما عامى 2020 و 2021، على التوالي.

وجاءت فى التفاصيل التى نشرتها صحيفة "فاريتى"، أن الجزء الأول سيأتى بعنوان "Halloween Kills"، وسيعرض يوم 16 أكتوبر المقبل من العام الجارى 2020، بينما الجزء الثانى سيحمل عنوان Halloween Halloweensوسيعرض يوم 15 أكتوبر من العام المقبل 2021، وسيقود مهمة إخراج الجزأين شخص واحد سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

ومن المقرر أن تشهد الأجزاء الجديدة عودة مايكل مايرز من جديد، بعد انتهاء الجزء الأخير بمشهد قتله فى عيد الهالووين، إلا أن القائمين على العمل قرروا إعادته مرة أخرى للحياة لمواصلة الانتقام