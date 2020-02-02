كايرو شو تعلن انطلاق "حزلقوم" الأربعاء بالرياض

الأحد 2 فبراير 2020

حزلقوم

وأوضح مجدى الهوارى الشريك المؤسس لكايرو شو أن مسرحية "حزلقوم" ستعرض ضمن فعاليات شتاء الرياض، ولمدة أربعة أيام على خشبة مسرح أبو بكر الشدي بمنطقة بوليفارد في أول ظهور مسرحي لنجم الكوميديا احمد مكي بعد النجاح الكبير الذي حققه بتلك الشخصية في الدراما والسينما .

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وأشار الهواري إلى ان مكي وصل بالفعل الي الرياض ليبدأ بروفات يومية مكثفة استعدادا لانطلاق العروض، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي ال شيخ من اجل توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا العرض وكافة العروض الاخرى، لافتا إلى أن ذلك يعكس الإرادة القوية والرغبة الصادقة من المملكة في تحقيق طفرة ثقافية وفنية غير مسبوقة .

ومن المقرر أن تعقد أسرة العمل مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل لكشف التفاصيل النهائية والاستعدادات لانطلاق عروضها .

مسرحية حزلقوم إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا علي رأسهم بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، ميرنا جميل.