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شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صورة لعمرو دياب ودينا الشربينى فى إحدى المناسبات الخاصة والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
عمرو دياب ودينا الشربينى
ظهر الميجا ستار المصري عمرو دياب، في إحدى المناسبات الخاصة، بصحبة الفنانة المصريه دينا الشربيني، وهما يرتديان ملابس كلاسيكية، وهو الظهور الأول لهما سوياً بعد ظهورهما مع الفنان محمد هنيدى فى صورة نشرها عبر حسابه منذ أيام.
وسرعان ما أحدث ظهورالهضبة مع الفنانة دينا الشربينى، ضجة عبر منصات السوشيال ميديا، وانتشرت صورهما بشكل كبير بين عشاق الميجا ستار.
ويستعد الميجا ستار عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي فى مدينة جدة بالمملكة والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 7 من شهر فبراير الجارى، ويأتى هذا الحفل بعد طرحه برومو أحدث أغنياته "هيعيش يفتكرنى" كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، ضمن أغاني ألبومه المقبل "سهران"، المقرر طرحه كاملاً يوم 12 فبراير المقبل بشكل رسمي في الأسواق.
وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب" ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.
ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا ضخمًا فى الكويت 13 فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل الميدل بيست.
وكان النجم عمرو دياب قد أعلن خلال حفله الأخير فى جدة عن صدور أحدث ألبوماته خلال شهر يناير الجارى، والذى قد طرح منه أغنيات على فترات مختلفة " أنا غير، بحبه، أول يوم فى البعد، قدام مرايتها، يوم تلات، يا ساحر، تحيرك".
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