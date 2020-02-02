فيلم "دويل" يقتنص 9 من جوائز "ماجريت" البلجيكية

اقتنص فيلم "دويل" التشويقي النفسي أغلب جوائز "ماجريت" السينمائية البلجيكية، في حفل أقيم مساء السبت، وحصده 9 جوائز من أصل 10 كان مرشحا لها.

ونال "دويل"، وهو الثالث للمخرج أوليفيه ماسيه دوباس، جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو أصلي أو ومقتبس، وهو مقتبس من الرواية البوليسية "ديريير لا إين" (وراء الحقد) للبلجيكية باربرا أبيل.

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ويروي الفيلم كيف أن علاقة صداقة بين جارتين تغرق في المأساة عندما يموت طفل إحداهما عرضا، وهو يشبه في أجوائه تلك التي تهيمن على أفلام الأمريكي ديفيد لينش.

اكتفى فيلم "لو جون أحمد" للشقيقين جان بيار ولوك داردين بجائزتين في الدورة العاشرة من الحدث، بينما كان مرشحا في 9 فئات، وهو الفيلم الفائز بجائزة الإخراج في مهرجان كان 2019.

وذهبت جائزة أفضل موهبة واعدة للممثل إدير بن عدي (14 عاما)، الذي يلعب في الفيلم دور المراهق الذي يتجه نحو التطرف في فيلم "لو حون أحمد" (الشاب أحمد). ونالت ميريم أخيدو، المدرسة التي تقع ضحيته في الفيلم، جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي.

ونال بولي لانرس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "سي سا لامور" (هذا هو الحب)، فيما حازت فيرلي باتنز جائزة أفضل ممثلة عن دورها في "دويل".