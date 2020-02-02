الجوكر يتصدر ترشيحات جوائز "بافتا".. وذا آيريشمان يلاحقه

يخوض فيلم "الجوكر" منافسات جوائز بافتا السينمائية البريطانية، مساء الأحد، باعتباره العمل الأوفر حظا، في ظل انتقادات بسبب نقص التنوع في الترشيحات.

ونال فيلم المخرج تود فيليبس 11 ترشيحا لجوائز بافتا، كما الحال مع الأوسكار التي توزع مكافآتها 9 فبراير/شباط، وهو مرشح في 3 فئات من أصل 4 رئيسية.

ينافس "الجوكر" مع 10 ترشيحات فيلم "ذا آيريشمان" التشويقي السياسي من إخراج مارتن سكورسيزي، وإنتاج "نتفليكس"، فضلا عن "وانس ابون أي تايم.. إن هوليوود" آخر أفلام كوينتن تارانتينو الذي يتغنى بهوليوود الستينيات.

وفي فئتي أفضل فيلم وأفضل مخرج تلقى هذه الأفلام الثلاثة، منافسة من الفيلم التاريخي الدرامي "1917" و"باراسايت" الفائز بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان وهو فيلم يتأرجح بين الدراما الاجتماعية والكوميديا السوداء.

Advertisements

وتوزع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافاتا) في حفل يقام في قاعة رويال ألبرت هال في لندن، بحضور الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

يحاول حفل هذه السنة الاقتراب من "الحياد الكربوني" مع التخلي عن البلاستيك أحادي الاستخدام والأكياس، التي تحوي هدايا صغيرة غير مراعية للبيئة، واستخدام سجادة حمراء مصنوعة من مواد أعيد تدويرها.

وطلب من المدعوين كذلك اختيار ملابس سبق أن ارتدوها أو اختيار أزياء من مصممين مراعين للبيئة.

ينافس خواكين فينيكس بطل "جوكر"، الذي نال جائزة "جولدن جلوب" في يناير/كانون الثاني، على بافتا أفضل ممثل مع ليوناردو دي كابريو (وانس ابون ايه تايم.. إن هوليوود) وآدم درايفر (ماريدج ستوري) وتارون إيجرتون (روكيتمان) وجوناثان برايس (ذي تو بوبس).

على صعيد الممثلات تتنافس رينيه زيلويجر (جودي) الحاصلة أيضا على جائزة "جولدن جلوب" وسكارليت جوهانسون (ماريدج ستوري) وشيرسه رونان (ليتل ويمن) وشارليز ثيرون (بومبشيل) وجيسي باكلي (وايلد روز).

إلا أن هذه الاختيارات تعرضت لانتقادات كثيرة لوجود ممثلين بيض فقط وخلو فئة أفضل مخرج من اسم نسائي.