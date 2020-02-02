ديانا حداد تحصد رقمًا قياسيًا.. 100 مليون لـ “الى هنا”

Feb 02, 2020
نجاح جديد تضيفه الفنانة ديانا حداد الى مشوارها الفني، من خلال أغنية “الى هنا” وتخطيها حاجز الـ100 مليون مشاهدة للأغنية على قناتها الرسمية في موقع “اليوتيوب”، شاكرة جمهورها على دعمهم المتواصل، ومشاركتها دائماً النجاحات والتميز، مؤكدة إستمرارها في مشوار عبر الإستمرار في طرح الأعمال الغنائية التي باتت جاهزة لطرحها خلال الفترة المقبلة.
الى جانب ذلك، تستعد ديانا حداد لطرح أغنية منفردة جديدة باللهجة البدوية، وأغنية أخرى من اللون اللبناني، حيث إنتهت من تسجيلهما، وقام بتصوير الأغنية البدوية بطريقة الفيديو كليب، التي ستقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة، حيث تحمل الأغنية كلمات متميزة تخص العشاق.
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