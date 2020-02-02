ماذا قال المنتج صادق الصبّاح قبل انطلاق عرض “ما فيّ2” اليوم؟

ينطلق اليوم الأحد عرض مسلسل “ما فيّ2” عبر شاشتي OSN و MTV”، إخراج رشا شربتجي، قصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.

المسلسل بطولة مُعتصم النهار، فاليري أبو شقرا وزينة مكي ونخبة من نجوم الدراما العربيّة نذكر منهم بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضمت الى الجزء الثاني من بينهم سينتيا سامويل، وسام بريدي، وسام صباغ والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.

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قبل عرض الحلقة الاولى من الجزء الثاني من المسلسل، الذي حقق نجاحاً واسعاً في جزئه الأول، غرّد المنتج صادق الصبّاح متمنياً النجاح للعمل. شاكراً كل جنود “ما فيّ” الذين اوصلوه الى بر الأمان رغم الظروف الصعبة.

وقال صادق الصبّاح: “مع بداية عرض الجزء الثاني من مسلسل “ما فيّ2” نتأمل في ظل الوضع الذي يعيشه لبنان أن يكون لهذا العمل الوقع الإيجابي. أشكر كل الجنود الذين أوصلوه إلى بر الأمان رغم الظروف الصعبة وتحية تقدير إلى المخرجة رشا شربتجي والكاتبة كلوديا مرشيليان وكل أبطال العمل على أمل أن يكون النجاح حليفنا“.

نذكر ان شركة الصبّاح للانتاج تصوّر حالياً مجموعة من الأعمال الدرامية من بينها: “2020”، “من الآخر”، “الهيبة4″، “أسود فاتح”، و “نساء من ذهب”، حيث تضم هذه الأعمال أسماء ضخمة ومهمة وكبيرة في عالم التمثيل.