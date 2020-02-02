"MBC5" تُطلِق سلسلة عروض الموسم الأول من "مسرح المغرب"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت "MBC5"سلسلة عروض الموسم الأول من "مسرح المغرب" مع الفنان عبد الله ديدان ونخبة من النجوم الشباب والوجوه الواعدة. واستُهلّت العروض على خشبة مسرح "ريالطو" في قلب مدينة الدار البيضاء، مع عرضٍ أول لمسرحية "سيركيا".

وأقامت على هامش الإعلان عن إطلاق العروض "مسرح المغرب" والعرضٍ الجماهيري الأول للمسرحية حفلاً للمناسبة حضره كوكبةٌ من نجوم الفن والمُجتمع والصحافة والإعلام الذين قدموا من المغرب والعالم العربي.

نبذة عن مسرح المغرب

يشارك في كتابة المسرحيات كل من خالد ديدان، وحسن فوطة، ومريم الإدريسي. ويُخرجها مسرحياً حسن هموش، وأمين ناسور، وهشام الجباري.

ويشارك في بطولة العروض المسرحية الجديدة إلى جانب الفنان عبد الله ديدان مجموعة كبيرة من النجوم الشباب والوجوه الواعدة، منهم هاجر الشركي، وياسر الترجماني، وأيوب اكريع، وعصام الديم محرم، ومحمد باجيو، وجيهان كيداري، وأيوب أبو النصر، وكمال حيمود، وياسين السكال، وعبد الكريم شبوبة، وشوقي السدوسي، وكريمة خطوري، وخولة إحجاوج، وأميمة الوردي، وداني ميكيات، مريم الهدار، هدي خيري، خالد المغاري، ولمياء خربوش، وعبد الله البيكاوي.



حايك

في البداية شدّد المتحدث الرسمي باسم "مجموعة MBC" مازن حايك على الأهمية التاريخية لدار مسرح "ريالطو" في قلب مدينة الدار البيضاء، ما يعكس رغبة MBC5 في إحياء الحركة المسرحية، حيث يسهم إطلاق "مسرح المغرب" بفتح آفاق واسعة نحو إتاحة الفرصة لجيل جديد من الشباب المُبدعين. وأضاف حايك: تُمثّل هذه الخطوة امتداداً لتجربتنا الناجحة في "مسرح مصر" أولاً، وبعده "مسرح السعودية"، بالتعاون مع المُنتج صادق الصباح، والمبدع أشرف عبد الباقي، وتحت إشراف محمد عبد المتعال مُدير عام قناة MBC5".

ديدان

ومن جانبه عبّر الفنان عبد الله ديدان عن سعادته بعرض مسرحيات الفرقة الجديدة عبر شاشة "MBC5"، وأضاف: "جميع أعضاء الفرقة يبذلون جهوداً كبيرة في إعداد وتقديم تلك العروض، ما سيتيح الفرصة لقطاعات متنوعة من الجمهور المغاربي للاستمتاع بها."

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الجباري

بدوره أشار المخرج والمنتج الفني لعروض "مسرح المغرب" هشام الجباري إلى أن المواهب الشابة المشاركة قد اختيرَت من خريجي المعهد العالي للتنشيط المسرحي، حيث استمرت التدريبات على مدى أربعة أشهر متصلة قبل العرض الأول. وأضاف الجباري: "هناك الكثير من العناصر المُبشرة التي ستجد في "مسرح المغرب" إنطلاقةً كبيرةً لها ومدخلاً إلى عالم الفن سواءً في داخل المغرب أو خارجها. إلى ذلك، أوضح الجباري أن الموسم الأول يضم عشرين عرضاً تعتمد في موضوعاتها على التنوّع، مشيراً إلى أن التجربة بحدّ ذاتها لا تخلو مما وصفه بـ "المغامرة المدروسة" عبر إسناد تلك المسرحيات إلى وجوه جديدة، مُعقبّاً: "نجح هؤلاء الشباب في إثبات أنهم على قدر كبير من الموهبة والمسؤولية، بالإضافة إلى أن مشاركة الفنان عبد الله ديدان وفّرت لهم الدعم ونقلت إليهم رصيد خبرته".

عبد المتعال

قال محمد عبد المتعال مدير عام قناة "MBC5": "تسعى القناة منذ إنطلاقها إلى منح الجمهور والمشاهد المغاربي قيمة فنية مضافة عبر تقديم نموذج مُختلف من الترفيه العائلي.. وفي هذا السياق، يأتي "مسرح المغرب" كأحد الروافد الهامة التي تتبناها "MBC5" لإعادة أحياء المواسم المسرحية الدائمة بعروضها المنتظمة، ما نأمل أن يشكّل بداية مبشّرة لعودة المواسم المسرحية الناجحة". وختم عبد المتعال: "يتميّز مسرح المغرب بكونه يمثّل فرصةً كبيرة لميلاد نجوم المُستقبل سواءً أكان ذلك في المسرح أو الدراما أو السينما، فالمسرح كما نعلم هو المرجع الأساسي والجذر الذي تتفرّع عنه مختلف الأنماط والمشارب الفنية. في جعبتنا العديد من المشاريع الدرامية والبرامجية التي ستُقدَّم تباعاً وفق خطتنا البرامجية، لتوافق مُختلف أذواق المُشاهدين في دول المغرب العربي".

يُذكر أن عروض فرقة "مسرح المغرب"، تُستَهلّ من على خشبة مسرح ريالطو أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السابعة والنصف مساءً.

تتوفر عروض "مسرح المغرب" قريباً وحصرياً عبر قناةMBC5