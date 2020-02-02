شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسرار رشاقة شاكيرا فى عيد ميلادها الثالث والأربعين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة العالمية شاكيرا بعيد ميلادها الـ 43 و هي أم لطفلين ، و تعرف شاكيرا أنها واحدة من أجمل نساء العالم و تعتبر أيقونة للجمال و الرشاقة حول العالم ، حيث تركز النجمة الشهيرة كل مجهودها لتحافظ على إطلالتها وجسدها الممشوق، واليوم نكشف عن عدد من أسرار رشاقة شاكيرا.





تمارس شاكيرا الرياضة 5 أيام خلال الأسبوع و هو ما أكدته مدربتها آنا كايزر وهو واحد من أهم اسرار حفاظها علي جسدها ممشوقا اضافة الي احتفاظها بلياقة بدنية مذهلة فحتي اذا كان جدولها مزدحم لا تتجاهل ابدا روتينها اليومي بالـ gym ، ولأنها تعزف على العديد من الآلات الموسيقية ، وهي ترقص وهي تغني عن المسرح لذلك كانت النجمة الشهيرة بحاجة للتأكد من أنها كانت قوية جسديا بما يكفي لتحمل كل ذلك .

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تٌعرف النجمة العالمية شاكيرا بأنها تعشق رياضة التنس حيث ظهرت بعدد من الصور و هي تلعب التنس وهو ما يجعلها أكثر نشاطا ، كما أنها تمارس رياضة السباحة مرتين أسبوعيا و كل مرة تكون حوالي 45 دقيقة .





ومن أهم الاسرار التي اشارت اليها مدربتها أن شاكيرا تحرص على تناول الطعام كل ساعتين إلى ثلاث ساعات ، وهذا يعني 2-3 وجبات خفيفة " snacks " بالإضافة إلى الإفطار والغداء والعشاء.

و عن الوجبات التي تتناولها شاكيرا تحتوي كل وجبه علي بروتين إضافة الي خضروات طازجة أو كميات صغيرة من الفاكهة منخفضة السكر .



