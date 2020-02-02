شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ساندرا نشأت..7 أفلام تعاونت فيها مع عز وكريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم المخرجة ساندرا نشأت، بعيد ميلادها الذى يتزامن مع الثاني من فبراير، حيث أصبحت ساندرا إحدى أهم مخرجات جيلها وتركت بصمة كبيرة في عالم السينما بفضل الأفلام التي قامت بإخرجها مع عدد من النجوم والنجمات.



ساندرا نشأت

ساندرا نشأت حصلت على بكالوريوس "المعهد العالي للسينما" قسم الإخراج، ثم ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية عام 1993.

وبدأت مشوارها الفني من خلال فيلم "آخر الشتا" الذي يعتبر أولي أعمالها الروائية القصيرة، وأكدت خلال تصريحات صحفية سابقة أنها تدربت على الإخراج من خلال فيلم "المولد" بطولة الزعيم عادل إمام، وذلك أثناء دراستها في معهد السينما.

وفي عيد ميلادها نتعرض لسبعة أفلام من تلك الأعمال الفنية التى حققت بها نجاحا سينمائيا كبيرا.

"ليه خلتنى أحبك" للنجوم كريم عبد العزيز، منى زكى، أحمد حلمى، حلا شيحا.

فيلم "حرامية فى kg2" من بطولة كريم عبد العزيز وحنان ترك وماجد الكدوانى.

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فيلم "حرامية فى تايلاند" من بطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني.

فيلم "ملاكى إسكندرية" قام ببطولته الفنان أحمد عز، محمد رجب.

فيلم "الرهينة" من بطولة أحمد عز وشارك فيه مجموعة من النجوم مثل ماجد الكدواني، صلاح عبد الله.

فيلم "مسجون ترانزيت" من بطولة أحمد عز ايضاً.

فيلم "المصلحة" يعد من أهم أفلام ساندرا نشأت حيث جمعت فيه بين النجمين أحمد السقا وأحمد عز.