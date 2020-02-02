شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي من أمام الكعبة: أحلى مكان فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ريم البارودي، على التقاط مقطع فيديو سيلفي لها، من داخل الحرم الشريف وأمام الكعبة بالمملكة العربية السعودية، لمشاركة جمهورها ومتابعيها، بلحظاتها، وكتبت "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وظهرت البارودي في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بانستجرام، وهي ترتدي جلباب أسود، بعد انتهائها من مراسم العمرة، وهي تقول "انا في أحلى مكان في الكون، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

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وكان البارودي قد اعتذرت عن استكمال عرض مسرحية "جوازة مرتاحة"، الذى كان مقرر عرضها في نهاية الشهر الماضي، وكتبت ريم على ستورى إنستجرام: "تم انسحابي واعتذارى نهائيا عن مسرحية جوازة مرتاحة، شكرا للجميع".

جدير بالذكر أن الفنانة ريم البارودي شاركت مؤخراً في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، ونالت عن دورها فيه العديد من الإشادات منها تكريمها خلال فعاليات مهرجان "الأيام" الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة في الجزائر.



ريم البارودي داخل الحرم الشريف

مسلسل "قيد عائلي" شارك فيه العديد من النجوم منهم عزت العلايلي، صبري فواز، منة فضالي، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، نضال الشافعى، ميرنا وليد، كارولين عزمى، سيمون وآخرون، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، وحقق المسلسل ردود فعل إيجابية أثناء عرضه علي شاشة قناة dmc.