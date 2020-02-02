نجوم مصر وبلغاريا وايطاليا فى قصة الحب والمؤامرة على المسرح الكبير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أوبرا توسكا تضم ثلاثة فصول وتجري أحداثها فى روما عام 1800 خلال الغزو الفرنسي لايطاليا وتدور حول شخصية توسكا وحبيبها كافارادوسي الذي يخفي صديقة السجين الهارب أنجيلوتي ويعرف سكاربيا رئيس الشرطة المساعدات التى قدمها كافارادوسي لصديقه فيصدر امراً بالقبض عليه وإعدامه ، وتتدخل توسكا لإقناع رئيس الشرطة بالعفو عن حبيبها وتخبره بمكان اختباء أنجيلوتي فيوقع أمراً بالعفو عن كافارادوسي وتسرع توسكا لانقاذه وعند وصولها لحبيبها تطلب منه التظاهر بالموت لحظة إعدامه لكنها تكتشف مصرعه بالفعل فتلقي بنفسها من أعلى الحصن .
يؤدي الأدوار الرئيسية نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع مجموعة من المغنيين الأجانب وهم ايمان مصطفى بالتبادل مع البلغارية إيلينا باراموفا فى دور توسكا ، الايطالى ماركو ميليتا بالتبادل مع مواطنه داريو دي فيتري فى دور كافارادوسي ، مصطفي محمد بالتبادل مع عماد عادل فى دور البارون سكاربيا ، عبد الوهاب السيد بالتبال مع رضا الوكيل وبرهان الدين فاروق فى دور الكونت انجلوتي ، عزت غانم بالتبادل مع الهامي امين فى دور ساكريستانو ، ابراهيم ناجي بالتبادل مع تامر توفيق واسامة علي فى دور سبوليتا ، رامز لباد فى دور شاروني ، أسامة جمال فى دور السجان ، انجي محسن بالتبادل مع سلمي الجبالي فى دور راعي الغنم .
الجدير بالذكر أن بوتشيني كتب أوبرا توسكا عام 1899 عن نص للايطاليين لويجي إيليكا وجوسيبي جياكوسا وعرضت لأول مرة على مسرح كوستازي بروما عام 1900 .
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