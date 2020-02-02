شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم (argo) لبن أفليك مجانا للجمهور بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعرض الفيلم بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى وبإشراف الناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك يوم الاربعاء الموافق 5 فبراير الحالى فى تمام الساعة 6 مساء والحضورمجانا للجمهور والسينمائيين والإعلاميين.

فيلم " Argo " من إنتاج عام 2012 ومن إخراج بن أفليك وهو مقتبس قليلاً عن شهادة عميل المخابرات الأمريكية السابق توني منديز عن إنقاذ ستة دبلوماسيين أمريكيين من طهران، أيران خلال أزمة رهائن إيران في عام 1979 والفيلم من بطولة بن أفليك وبراين كرانستون وآلين أركين وجون جودمان وحظي الفيلم بنجاح كبير على الصعيد النقدي .

وتدور قصة الفيلم في عام 1979 حيث تقتحم السفارة الأمريكية في إيران من قبل ثوريين إيرانيين ويتم أخذ عدة أمريكيين كرهائن ومع ذلك، ستة منهم ينجحون في الفرار إلى مقر السفير الكندي ثم تصدر الأوامر للمخابرات الأمريكية على إخراجهم من البلاد و يضع العميل توني منديز المختص في مهمات الأنقاذ خطة جريئة وهي إنشاء مشروع مزيف لتصوير فيلم كندي في إيران ويقوم بتهريب الأمريكيين خارج البلاد على أنهم جزء من طاقم الإنتاج بمساعدة بعض المصادر الموثوقة في هوليوود و ينفذ منديز حيلته ويصل إلى إيران على أنه مساعد المنتج وتتصاعد وتيرة الأحداث بمرور الوقت حيث تقترب قوات الأمن الإيرانية من كشف الحقيقة.

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