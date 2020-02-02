شكرا لقرائتكم خبر عن كيف قلدت شاكيرا عمالقة الرقص الشرقى في عيد ميلادها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة شاكيرا بعيد ميلادها الـ 43 فهي ولدت زي النهارده في الثاني من فبراير عام 1977، وتمكنت خلال مشوارها الغنائي من حفر اسمها بأحرف من ذهب عبر أغانيها المميزة وحضورها الطاغي بحفلاتها مما جعلها واحدة من أهم نجمات الغناء على مستوي العالم.





كما تميزت النجمة الكولومبية شاكيرا أيضاً باتقانها للرقص الشرقي بسبب أصولها اللبنانية مما جعلها علي دراية به إلي حد كبير، ومن عشاقه أيضاً، وهو الأمر الذي يظهر جلياً عليها أثناء حفلاتها الغنائية وحرصها علي الرقص الشرقي خلال تلك الحفلات.

النجمة شاكيرا من كثرة حبها وإتقانها للرقص الشرقي قلدت عمالقة الرقص الشرقي في مصر من أمثال سهير زكي ونجوي فؤاد ومن عرفن بشهرتهن في عالم الرقص مثلما يظهر خلال تلك الفيديوهات.

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جدير بالذكر أن النجمة الشهيرة شاكيرا مرتبطة بلاعب فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، ودوماً ما تحرص علي مساندته ودعمه بالظهور في كافة المباريات الهامة الذي يخوضها اللاعب سواء كان يلعب بقميص ناديه برشلونة أو منتخب اسبانيا مما جعلهما من أهم الثنائيات حول العالم علي مدار سنوات.

على جانب كشفت المغنّية الكولومبية شاكيرا خلال مقابلة تليفزيونية لها مؤخراً عن السر وراء عدم عقد قرانهما رسمياً إلي الآن هي واللاعب جيرارد بيكيه، رغم ارتباطهما بعلاقة وطيدة منذ عشرة أعوام، وأثمرت عن ولادة طفلين، وذلك حين أوضحت شاكيرا أن سبب عدم زواجها من بيكيه هو خوفها من الزواج بشكل عام، فهي لا تريد أن يرى فيها بيكيه الزوجة، وإنما تفضّل أن تبقى المرأة الحبيبة ويفهم بيكيه جيداً أن علاقتهما مفتوحة على كل الاحتمالات ومعتمدة على سلوكه.