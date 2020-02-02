‪ مؤلف فيلم "براءة ريا وسكينة": تنازلت عن حقوقي في المسرحية وأقاضي صنّاعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد صراع انتقل من الرقابة على المصنفات الفنية إلى ساحات القضاء حسمت اللجنة التي شكلها د. خالد عبد الجليل "رئيس جهاز الرقابة " قرارها بأحقية السيناريست أحمد عاشور في فكرة "براءة ريا وسكينة"، وعدم جواز تناولها في مسرحية "ريا وسكينة تاني" التي تقوم ببطولتها الفنانات انتصار، وبدرية طلبة.

السيناريست أحمد عاشور، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: تنازلت عن حقوق الملكية الفكرية ماديا وأدبيا بالفكرة، بعد قرار الرقابة الذي أعلنه د. خالد عبد الجليل، بحضور د. أشرف ذكي "نقيب المهن التمثيلية"، ومسعد فودة "نقيب المهن السينمائية، وأقر بشكل واضح وصريح بسرقة فكرة مسرحية "ريا وسكينة تاني"، مني كمؤلف فيلم "براءة ريا وسكينة".

وأضاف: "ومع تأكيد الرقابة على عدم منح تصريح جديد بعرض المسرحية، دون كتابة اسم المؤلف أحمد عاشور كصاحب الفكرة وذكر اسمه في أي مواد دعائية، فلن أتنازل عن دعوى السب والقذف التي أقمتها ضد صناع المسرحية والمخرج حسام الدين صلاح ".

فيلم براءة ريا وسكينة"، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، وإنتاج حلمي شهاب والمنتج الفني محمود عادل، وبطولة حورية فرغلي، ووفاء عامر، ومنة فضالي، ومحسن منصور، ولطفي لبيب، وياسر علي ماهر، وأشرف مصيلحي.

أما مسرحية "ريا وسكينة تاني"، تأليف وإنتاج تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير ورضا إدريس.