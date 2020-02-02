عرض فيلم (argo) لبن أفليك للجمهور بمركز الثقافة السينمائية مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يعرض مركز الثقافة السينمائية فيلم argo بطولة وإخراج بن افليك وهو الفيلم الذي نال جائزتي جولدن عام 2012 كأفضل فيلم درامي وأفضل مخرج، وفاز بجوائز الأوسكار لأفضل فيلم عام 2012 وجائزة سيناريو مقتبس وأفضل مونتاج وأفضل موسيقى تصويرية.

يبدأ العرض الأربعاء الموافق 5 فبراير في تمام الساعة 6 مساء مجانًا.

الفيلم إنتاج عام 2012 ومن إخراج بن أفليك، وتدور القصة في عام 1979 حيث تقتحم السفارة الأمريكية في إيران من قبل ثوريين إيرانيين .