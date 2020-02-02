مصطفى شوقي ينعى الشاعر الراحل محمد خليل‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة :

نعى الفنان مصطفى شوقي، الشاعر الراحل محمد خليل، الذي توفي مساء أمس السبت بعد صراع مع المرض.

وكتب عبر صفحته بموقع فيسبوك :"صديقي العزيز الشاعر محمد خليل في ذمة الله..انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله على كل شيء ولا حول ولا قوة الا بالله "

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وتقام صلاة الجنازة على الشاعر الراحل عقب صلاة الضهر، في مسجد الصحابة في منطقة وراق الحضر بأمبابة .

الشاعر الغنائي محمد خليل له أعمال عديدة مع نخبة من نجوم الأغنية العربية؛ إذ غنى من كلماته صابر الرباعي "خلص تارك"، وهيفاء وهبي "بحبك موت"، ولطيفة "عدى وفات، وميادة الحناوي "أنا ليا حق عند"، وطارق عبد الحليم "يا واد يا واد".