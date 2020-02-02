هل تتدخل روتانا لحل أزمة بهاء سلطان ونصر محروس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت أميرة محروس، المسئول الإعلامي لشركة "فري ميوزيك"، عدم وجود أي مفاوضات بين المنتج نصر محروس، وشركة روتانا.

ونفت كل ما تردد بشأن عرض الشركة السعودية التوسط لحل الأزمة القائمة بين المطرب بهاء سلطان ومحروس.

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وقالت أميرة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "لا توجد أي مفاوضات، وما تردد عن قيام شركة (روتانا) بالتوسط، أو عرضها دفع الشرط الجزائي في العقد الخاص بالفنان بهاء سلطان - غير حقيقي وكاذب تماما".

من ناحية أخرى، يستعد بهاء سلطان، اليوم الأحد، لاستقبال مولوده الرابع الذي أعلن عبر صفحته بموقع فيسبوك عن اختيار اسم "محمد" له.

بهاء تزوج عام 2013 من جيرمين مجدي، ولديه ثلاثة أبناء هما كادي وكندي وأحمد.