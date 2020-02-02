موعد جنازة مؤلف أغنية "خلص تارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تقام صلاة الجنازة على جثمان الشاعر الغنائي الراحل محمد خليل، عقب صلاة الظهر، اليوم، بمسجد الصحابة بمنطقة وراق العرب بإمبابة، الذي توفي مساء أمس السبت، بعد صراع مع المرض.

الشاعر الغنائي محمد خليل له أعمال عديدة مع نخبة من نجوم الأغنية العربية؛ إذ غنى من كلماته صابر الرباعي "خلص تارك"، وهيفاء وهبي "بحبك موت"، ولطيفة "عدى وفات، وميادة الحناوي "أنا ليا حق عند"، وطارق عبد الحليم "يا واد يا واد".

وقال الملحن محمد رحيم عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": البقاء لله في الصديق العزيز الغالي الشاعر محمد خليل نسألكم الفاتحة والدعاء".

ونعاه حميد الشاعري، قائلًا: "وداعا الشاعر الصديق الخلوق محمد خليل"، بينما كتب الشاعر أحمد المالكي: "الشاعر الأستاذ محمد خليل في ذمة الله.. الله يرحمك يا راجل يا طيب ويصبر أهلك".