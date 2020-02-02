تراند اليوم : بالفيديو.. انهيار نانسي عجرم من البكاء في برنامج" ذا فويس كيدز"



دخلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، في حالة بكاء هستيري، خلال برنامج "ذا فويس كيدز" الذي تشارك فيه ضمن لجنة الحكام، بسبب موقف إنساني.

حيث شارك أحد الأطفال من العراق، إلا أن اللجنة لم تلف الكرسي له لاختياره، لكن كانت المفاجأة، بتوقف البرنامج وإعادة التصوير مرة أخرى، كما تركت نانسي عجرم كرسيها بأمر الإعداد وأقعدت شاب غريب مكانه، وفور دخول الطفل مرة اخرى إلى المسرح قام الشاب بلف الكرسي له، ليتضح أنه شقيقه الأكبر الذي لم يلتقيه منذ 6 سنوات حيث أنه يعمل في الخارج.

وتفاجأ الطفل بأخيه واحتضنه بشدة كما تفاجأ أبويه بحضوره وسط حالة بكاء من الجميع، وتصفيق حاد من الجمهور، بسبب الموقف الإنساني.

وكان الطفل العراقي عبد الكريم حاتم السعدي، أهدى الأغنية التي أداها على المسرح لأخيه المسافر، لم يتمالك دموعه حينما فوجئ بشقيقه واحتضنه بشدة، في مشهد أدى لتعاطف الجميع وبكاء لجنة التحكيم، انهيار نانسي عجرم من كثرة البكاء تأثرًا بالموقف.

أكثر لحظة مؤثرة في تاريخ البرنامج.. لقاء الإخوة وسط تصفيق الجمهور وبكاء المدربين #MBCTheVoiceKids pic.twitter.com/DKGx4o5DwL — MBC THE VOICE KIDS (@MBCTheVoiceKids) February 1, 2020

— MBC THE VOICE KIDS (@MBCTheVoiceKids)