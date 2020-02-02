تراند اليوم : نجاة فنانين مصريين من الإصابة بـ«كورونا»



نجا الفنان المصري أحمد عز والفنان أحمد فهمي، من الإصابة بفيروس كورونا القاتل، أثناء تواجدهما بماليزيا لتصوير بعض مشاهد فيلم "العارف".

وقال الفنان محمد ممدوح أنه سافر مع فريق عمل فيلم "العارف"، وعلى رأسهم "عز" و"فهمي"، إلى دولة ماليزيا لتصوير بعض المشاهد هناك، وأنهم إنتهوا من التصوير وعادوا إلى مصر قبل يوم واحد من إنتشار فيروس كورونا في آسيا، وغلق كل المطارات هناك، وهو ما يعني نجاته هو وفريق العمل من الإصابة بالفيروس.

وقال ممدوح خلال مقابلة مع الإعلامي رامي رضوان، إنه قدّم العديد من الأعمال الفنية بمختلف أنواعها، ولكنه يفضل الأعمال الكوميدية مهما كانت صعبة.