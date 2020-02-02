أثارت الفنانة اللبنانية ”ديانا حداد” حالة الجدل بعدما نشرت صورة لها برفقة رجل وهي تحتضنه. وتبين أن الرجل الذي ظهر معها هو شقيقها فادي في أحدث ظهور له.
وظهرت ديانا حداد في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ”إنستجرام” وهي تحتضن شقيقها.. وكتبت في تعليقها عليها : ”القلب الحنون” .
وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي أشادت بعلاقتهما وظهورهما معا.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفته بـ القلب الحنون.. شاهد: الفنانة ديانا حداد تنشر صور لها وهي تحتضن رجل وتثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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