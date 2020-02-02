الكشف عن ثروة “كايلي” شقيقة كيم كارداشيان وأصغر مليارديرة في العالم .. وهكذا قامت بجمعها

تعد النجمة الأمريكية كايلي جينر، أصغر مليارديرة عصامية على الإطلاق، بثروة تقدر بمليار دولار ، وفي الثانية والعشرين من عمرها، كانت جينر ثاني أكثر المشاهير أجراً عام 2019، ولا يزال أمامها الكثير لبناء المزيد من الثروة. وتقوم جينر بإنفاق الملايين من ثروتها على حقائبها وملابسها، حيث تمتلك حقائب هيرميس بيركين، وهي واحدة من أغلى الحقائب في العالم، والسيارات الفاخرة، بما في ذلك لامبورغيني، كما تحب أن تمتع عائلتها، ويقال إنها اشترت لوالدتها كريس جينر سيارة فيراري 488 بقيمة 250 ألف دولار ولابنتها ستورمي، عربة أطفال فندي بـ 12500 دولار.

وفيما يلي، رصدت صحيفة “بيزنس إنسايدر” مجموعة من الحقائق المثيرة التي تعكس مدى ثراء جينر، على النحو التالي:

1. في غضون 4 سنوات فقط، نمت ثروة جينر الصافية لتصل إلى مليار دولار، وذلك بعد أن أسست جينر شركة التجميل Kylie Cosmetics في عام 2015 لتصبح بفضل أرباحها أصغر مليارديرة عصامية في العالم في عام 2019.

2. كانت جينر تمتلك شركة Kylie Cosmetics بالكامل حتى مارس 2019، وبعد سبعة أشهر، وافقت على بيع حصة كبيرة لشركة Coty Inc بمبلغ 1.2 مليار دولار، لتحقق دخلا كبيرا بسبب هذه الصفقة.

3. بعد عقد صفقة توزيع مع سلسلة متاجر التجميل الأمريكية Ulta في نوفمبر 2018، باعت جينر ما يقدر بنحو 55 مليون دولار من المنتجات في ستة أسابيع فقط، ونمت إيرادات شركة Kylie Cosmetics بنسبة 9٪ لتصل إلى 360 مليون دولار في تلك السنة.

Advertisements

4. كسبت جينر 170 مليون دولار في عام 2019، مما جعلها ثاني أعلى المشاهير أجرا في عام 2019، كما أنها تحصل على الملايين من خلال مجموعة متنوعة من المنصات، بدءا من شركتها Kylie Cosmetics وعروض التليفزيون فضلا عن ما تتقاضاه من وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني أن جينر كسبت 19.406 دولارا في الساعة في 2019 ، وفقا لحسابات “بيزنس إنسايدر”.

5. تتقاضى جينر 1.2 مليون دولار لكل منشور تشاركه على إنستغرام وتفوقت على جميع المشاهير في هذا الأمر.

6. يبقى هناك أمر واحد وهو أنه إذا أنفقت جينر مليون دولار شهريا، فسوف يستغرق الأمر 83 عاما لإنفاق ثروتها بالكامل.