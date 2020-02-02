صور.. بدور البراهيم ترد على المشككين في قيمة مهرها

خرجت الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم، عن صمتها لتدافع عن نفسها بعد اتهامها بالكذب بشأن عقد قرانها بمهر بلغت قيمته مليون ريال (نحو 266 ألف دولار). ونفت الفاشنيستا السعودية عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“ صحة ما تم تداوله عن عقد قرانها مقابل مهر مرتفع حيث نشرت -وهي مطلقة وأم لطفلين- صورة عقد الزواج وعلقت: ”الأمور الرسمية والعقود ما فيها كذب.. مهري مليون ريال سعودي مقبوض.. ارتاحووو“.

واستغلت بدور المناسبة من أجل توضيح العديد من الحقائق، وأبرزها ما يتعلق باعتزالها السوشيال ميديا، حيث نفت كل ما تم تداوله في هذا الشأن، وأكدت ذلك خلال ردها على أحد متابعيها طلب منها التراجع عن قرار اعتزال سناب شاب، وقالت له: ”لا ما بعتزل لكن باخد إجازة شهر العسل فديتكم“. وبذلك حسمت الفاشنيستا السعودية الجدل المحتدم بمواقع التواصل الاجتماعي حول عقد زواجها، رغم تأكيد صحيفة سعودية تدعى ”عين الحقيقة“ أن ما ذكرته البراهيم بشأن مهرها ليس صحيحا، وأنه لم يتجاوز الـ70 ألف ريال، واصفة إقدام الفاشنيستا على تصوير أوراق عن قيمة مهرها بـ“مجرد تمثيلية“. وكانت الفاشنيستا السعودية، قد دخلت في تحد مباشر مع الجمهور ومتابعيها على منصات السوشيال ميديا، على أنها لن تتزوج إلا بمهر لا يقل عن مليون ريال سعودي، وظلت بضعة أشهر تثير الجدل بتلك المسألة، حتى فاجأت جمهورها بالزواج من شخص ”مجهول“ لم تذكر هويته.