أحمد مكي يقدم مسرحية “حزلقوم” الأربعاء ضمن فعاليات شتاء الرياض

يستعد الفنان المصري أحمد مكي لتقديم مسرحية «حزلقوم»، الأربعاء المقبل على مسرح أبو بكر الشدي ضمن فعاليات شتاء الرياض.

من جانبه، قال مجدي الهواري منتج المسرحية إن مكي وصل إلى الرياض من أجل بروفات العمل، والتي تتم بشكل يومي تمهيدًا لافتتاح العرض الذي سيستمر لمدة أربعة أيام. ومن المقرر أن تعقد أسرة العمل مؤتمرًا صحفيًّا يوم الاثنين المقبل؛ لكشف التفاصيل النهائية والاستعدادات كافة لانطلاق عروضها. وتعتبر «حزلقوم» المسرحية الأولى لأحمد مكي، بمشاركة بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، ميرنا جميل، ومن تأليف حسن المهدي ومحمد جلال وإخراج كريم سامي.