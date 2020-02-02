كريم فهمي يواصل تصوير "ونحب تاني ليه" لرمضان 2020

يواصل الفنان كريم فهمي، تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "ونحب تاني ليه"، والذي من المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، يذكر أن المسلسل

بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، شركة "سينرجى".