يواصل الفنان كريم فهمي، تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "ونحب تاني ليه"، والذي من المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.
يشار إلى أن تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، يذكر أن المسلسلبطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، شركة "سينرجى".
كانت هذه تفاصيل خبر كريم فهمي يواصل تصوير "ونحب تاني ليه" لرمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.