نيللي كريم تواصل تصوير "100 وش" لتلحق بالسباق الرمضاني

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "100 وش"، والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020.

يشار إلى أن "100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج شركة العدل جروب، وتدور أحداثه

في إطار كوميدي شعبي.

ويذكر ان أخر أعمال الفنانة نيللي كريم فيلم "الفيل الأزرق 2" وشاركها البطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، مها أبو عوف، مروان يونس، رانيا

الملاح، تامر هاشم، إخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد.

والجدير بالذكر ان تبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور "يحيى" من "لبنى"، ويجرى استدعاءه لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.