الخميس.. انطلاق الموسم الثاني لـ "بر الأمان" على القاهرة والناس

تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني لبرنامج "بر الأمان" الذي تقدمه الإعلامية جيسي العاصي يوم الخميس المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة "القاهرةوالناس" الفضائية.
يشار إلى أن البرنامج اجتماعي إنساني خيري، يناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية الإنسانية على مستوى الوطن العربيوتوطيد أواصر التلاحم والترابط بين المجتمعات العربية.
يذكر أن "بر الأمان" رئاسة تحرير الإعلامية شيرين بكر، بروديوسر أيمن جابر، وفكرة برومو حمادة صادق، وإخراج محمد شاكر، من المقرر أن تصبح الحلقة الأولى داخل الأراضي اللبنانية.
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