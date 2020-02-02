الخميس.. انطلاق الموسم الثاني لـ "بر الأمان" على القاهرة والناس

تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني لبرنامج "بر الأمان" الذي تقدمه الإعلامية جيسي العاصي يوم الخميس المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة "القاهرة

والناس" الفضائية.

يشار إلى أن البرنامج اجتماعي إنساني خيري، يناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية الإنسانية على مستوى الوطن العربي

وتوطيد أواصر التلاحم والترابط بين المجتمعات العربية.

يذكر أن "بر الأمان" رئاسة تحرير الإعلامية شيرين بكر، بروديوسر أيمن جابر، وفكرة برومو حمادة صادق، وإخراج محمد شاكر، من المقرر أن تصبح الحلقة الأولى داخل الأراضي اللبنانية.