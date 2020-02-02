موعد وتفاصيل حفل جنات بالفيوم

تستعد المطربة جنات لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في الفيوم، وذلك مساء يوم 5 مارس من الشهر المقبل.
من المفترض أن تقدم جنات خلال الحفل مجموعة متنوعةمن أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح منها: "الطفلة البريئة، حب امتلاك، أنت الإحساس، لسة هتحلى.. وغيرها من الأغاني.
يذكر أن كانت طرحت أخيرًا المطربة جنات أغنية "بطلة حدوتك" تتر مسلسل بخط الأيد، بالاشتراك مع المطرب والملحن وليد سعد، وهي الأغنية الدعائية للعمل وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا.
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