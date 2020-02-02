الليلة.. انطلاق عرض "فطائر التفاح" على مسرح الغد

قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، أن الفرقة تفتتح العرض المسرحي "فطائر التفاح" اليوم الأحد المقبل الموافق ٢ فبراير، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح الغد بالعجوزة.

يذكر أن العرض ديودراما ينتمي إلى المسرح الذهني ويناقش قضية آدم وحواء، وهل حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة؟، من خلال آدم " الكاتب " الذي يحكي عن الليلة الأخيرة

قبل وفاته في محاولة لاستكشافه طوال العرض عن معنى حياته ليصل في النهاية إلى أن حواء هي جنته.

"فطائر التفاح" بطولة تيسير عبدالعزيز، أحمد الرافعي، ديكور فادي فوكيه، موسيقى أحمد الناصر، تصميم اضاءة عز حلمي ، تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي.