برنامج عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" برنامج عروض اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020.

يعرض مسرح الغد "فطائر التفاح" الإفتتاح اليوم الأحد في الساعة الثامنة مساء، على مسرح الغد بالعجوزة، يوميًا ماعدا الاثنين، ومن المقرر ان أسعار التذاكر ٣٠،٣٥ جنيهًا.

"فطائر التفاح" بطولة تيسير عبدالعزيز، أحمد الرافعي، ديكور فادي فوكيه، موسيقى أحمد الناصر، تصميم اضاءة عز حلمي ، تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي.



يعرض على مسرح السلام بشارع القصر العيني " قواعد العشق ٤٠"، في الساعة الثامنة مساء، يعرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد فقط من كل أسبوع، ومن المقرر أن أسعار التذاكر ٥٠،٧٥،١٠٠ جنيهًا.

"قواعد العشق الـ40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، فكري سليم ، فوزية، سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، هالة ياسر، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي.

بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد

حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.

يعرض على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب "رسائل العشاق"، وذلك يوميًا ماعدا الثلاثاء في الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن أسعار التذاكر ٣٠، ٥٠ جنيهًا.

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد ابراهيم.



يعرض على مسرح العائم الصغير بالمنيل "أفراح القبة" في الساعة السابعة مساء، وذلك يوميًا ماعدا الثلاثاء، ومن المقرر أن أسعار التذاكر ٣٠، ٥٠ جنيهًا.

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عن رواية نجيب محفوظ، من بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، كتابة و اخراج يوسف منصور.

يعرض على مسرح اوبرا ملك برمسيس " البخيل" في الساعة السابعة مساء، يوميًا ماعدا

الاثنين، ومن المقرر أن سعر التذكرة ٢٠ جنيهًا.



العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة "حريم النار" في الساعة التاسعة والنصف مساء، ايام الخميس والجمعة والأحد من كل أسبوع سعر التذكرة ثلاثون جنيهًا.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

" حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

يعرض على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة "صحصح لما ينجح" يوميًا ماعدا الثلاثاء، في الساعة السادسة والنصف مساء، ومن المقرر ان أسعار التذاكر ٢٥،٣٥ جنيهًا.

العرض من تأليف و أشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا، اشراف عام محمد نور .