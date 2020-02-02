خاص الفن - أنجي خوري الى الأمن العام الإثنين

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن المغنية السورية ​أنجي خوري​ وإسمها الحقيقي نجوى خليق الله سوف يتم تحويلها بحسب الأصول القانونية الى المديرية العامة للأمن العامة لإتخاذ التدابير المناسبة بشأنها بعد ضبطها في بيروت من قبل مكتب حماية الاداب العامة والتحقيق معها في مخفر حبيش.

المعلومات الخاصة أوضحت أن أنجي دخلت للمرة الثانية إلى لبنان خلسة حتى وقعت في فخ أمني ومن المتوقع ترحيلها الى سوريا الأسبوع المقبل.

أمام ذلك أوضحت المعلومات أن أنجي تواجه دعوى قضائية في سوريا رفعها ضدها رجل أعمال سوري هو "ط . ح" بعد أن إتهمته بضربها بتحريض من فنانة لبنانية هي قمر.

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