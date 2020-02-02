ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من إطلالتها بالأمس في الحفل الذي أحيته بمدينة كانكون المكسيكية.

وظهرت وهبي في الصور بإطلالة ساحرة، إذ إرتدت فستاناً قصيراً من الأمام وذات ذيل طويل، فيما تعددت ألوانه بين الأسود والبرتقالي والبنفسجي والأزرق.

وأكملت إطلالتها الجميلة هذه ببعض الإكسسوارات الناعمة، وأسدلت شعرها البني بطريقة سلسة.

وعلّقت وهبي على إحدى الصور بالقول:"اتمنى السعادة لكل من يقرأ كلماتي،صباح الخير عالناس الغير".

ومن ناحية اخرى، تصور وهبي حالياً مسلسلها الرمضاني "أسود فاتح" والذي يشاركها بطولته الممثل السوري معتصم النهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي:"أتمنى السعادة لكل من يقرأ كلماتي"-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.