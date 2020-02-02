ميرنا وليد - بيروت - ينتظر عشاق مسلسل "The Crown" الذي يتناول قصة حياة ​الملكة إليزابيث الثانية​، والذي يعرض على شبكة "نتيفلكس" الموسم الجديد منه، إذ تم الكشف عن أن هذا الموسم الخامس سيكون الأخير.

وأيضاً تمّ الكشف عن أن الممثلة ​إيميلدا ستونتون​ ستؤدي دور الملكة إليزابيث، خلفاً للممثلة ​أوليفيا كولمان​.

كان عشاق هذا المسلسل، الذي نال استحساناً كبيراً، وشاهدته أكثر من 73 مليون أسرة في جميع أنحاء العالم، يأملون في موسم سادس، إذ كان الكاتب والسيناريست بيتر مورغان نفسه قد خطط له في الأصل. لكنه قال إنه يعتقد أن الوقت قد حان للتوقف، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر موسم أخير من مسلسل "The Crown" وهذه الممثلة ستقدم دور الملكة إليزابيث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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