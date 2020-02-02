ميرنا وليد - بيروت - شهدت حلقة الأمس من برنامج "The Voice Kids" موقفاً مؤثراً بين أحد الأطفال المشاركين وشقيقه، إذ أن الأخير فاجأه بوجوده في الحلقة، وذلك بعد غياب لـ 3سنوات عنه.

وبدأت اللحظات المؤثّرة مع غناء المتسابق العراقي ​عبد الكريم حاتم السعدي​ أغنية لشقيقه المسافر، من دون ان يستدير اي من النجوم المدربين لاختياره.

وقبل خروج المتسابق، طلب فريق البرنامج منه إعادة تصوير مشهد دخوله بحجة الأسباب التقنية، ليجد عند دخوله مجدداً ان كرسي ​نانسي عجرم​ يلتف له، وعليه شقيقه الغائب عن العائلة منذ سنوات.

وكان موقفاً مؤثراً جداً، عند عناق الشقيقان على المسرح، اللذين إنهمرت دموعهما، إضافة لدموع والديهما اللذين كانا في غرفة الإنتظار.

ولم يقف الأمر عندهم، إذ أيضاً تأثرت عجرم، التي بدورها دخلت في نوبة بكاء شديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موقف مؤثر في "The Voice Kids" يُبكي نانسي عجرم بشدة-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.