بسبب كورونا..هذا ما سيجري للمسافرين جواً للصين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 فبراير 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت عدة شركات طيران في العالم، عن إجراءات احترازية، لمواجهة المخاطر الناشئة، عن تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي قتل المئات، وأصاب الآلاف على مستوى العالم.

وسيتعيّن على المسافرين على متن بعض الخطوط الجوية إلى الصين الاستغناء عن الوجبات الساخنة والبطانيات والصحف، في الوقت الذي تصعّد فيه شركات الطيران إجراءات حماية الطاقم والمسافرين من الوباء الخطير.

وكانت سلطنة عُمان أعلنت تعليق كافة الرحلات بين عمان والصين، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كذلك علّقت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى مدينة غوانزو الصينية ابتداء من اليوم مع تفشي فيروس كورونا الجديد.

أيضا أعلنت خطوط طيران DELTA الأميركية عن نيّتها تسريع عملية وقف رحلاتها إلى الصين في محاولة لاحتواء الوباء، إذ يصادف اليوم آخر رحلاتها من الصين إلى الولايات المتحدة.

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من جهته أعلن المصرف المركزي الصيني الأحد أنه سيضخّ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد الذي يتوقّع أن يؤثر سلبًا على النمو في البلد الآسيوي العملاق.

وأعلن “بنك الصين الشعبي” في بيان أنه سيطلق العملية الاثنين بعد انقضاء عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار البنك إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على “سيولة معقولة ووفيرة” في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر بحسب “فرانس برس”.

وبدأت دول حول العالم في اتخاذ إجراءات مالية وقائية ضد فيروس كورونا الجديد، الآخذ في الانتشار دون حدود توقفه، بعد أن تخطت تأثيراته السلبية قطاعي السياحة العالمية والنقل.

وكانت الإجراءات الاعتيادية تطال قطاعين أو ثلاثة، غير أن تأثر قطاع السياحة العالمي والنقل البحري، فضلاً عن أسواق النفط والأسهم والمعادن الأولية والعملات، يستدعي معه تحصينات استثنائية في ظروف استثنائية بالفعل.