تراند اليوم : فيلم “خالد الصاوي” الجديد للكبار فقط +18.. اتفرج

فاجأ الفنان خالد الصاوي، جمهوره بأفيش فيلمه الجديد “صندوق الدنيا”، الذي انتهى من تصويره، والمقرر عرضه في فبراير ٢٠٢٠.

نشر “الصاوي”، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، صورة أفيش الفيلم ، والتي ظهر جوراها علامة (+18) التى تشير إلى أن الفيلم للكبار فقط، وعلق قائلآ: “صندوق الدنيا، صلاح عبدالله، رانيا يوسف، أحمد كمال، باسم سمرة، فرح يوسف، عمرو القاضي، تأليف وإخراج عماد البهات”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار عدد من الحواديت والقصص، ويضم عدد من فئات المجتمع، وكيفية التعامل مع الحياة، سواء في النجاح أو الفشل.

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فيلم “صندوق الدنيا” بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي،علاء مرسي، وإخراج عماد البهات.

يذكر أن خالد الصاوي، شارك فى بطولة فيلم “الفلوس”، مع النجم “تامر حسني”، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.