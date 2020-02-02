تراند اليوم : تعرف علي سر حزن و بكاء “شيرين عبد الوهاب”

رغم اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، إلا أن المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أحدثت ضجة على “السوشيال ميديا” خلال الأيام الماضية، بسبب صورة.

تداول معجبو شيرين عبد الوهاب صورة لها، وهي تبكي في المطار، فيما يحاول زوجها، المطرب المصري حسام حبيب تهدئتها.

وتساءل العديد من معجبي المطربة المصرية حول سبب بكائها، ومحاولة زوجها مواساتها.

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وكشف عدد من التقارير المصرية المحلية، أن الصورة تعود إلى عام 2019، عقب حفل شيرين عبد الوهاب في البحرين، الذي تسبب حديثها فيه للتحقيق معها بتهمة تهديد الأمن القومي المصري.

وخضعت شيرين عبد الوهاب للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، في شهر مارس/ آذار 2019، بعد تداول مقطع مصور لها من حفلها الغنائي في البحرين، تمزح فيه جمهورها قائلة “هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني”.

وبعد ذلك التصريح، أعلنت نقابة الموسيقيين المصريين، وقف شيرين عن الغناء، والتحقيق معها بشأن الواقعة.

لكن في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت نقابة الموسيقيين، قرارا برفع الإيقاف عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحفظت التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر في حفل البحرين.