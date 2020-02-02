تراند اليوم : ياسمين صبري تايهه ياولاد الحلال الي يلاقيها يروحها البيت – فيديو

يحرص الفنان محمد دياب على مشاركة الجمهور بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيما يتعلق بحياته المهنية أو الشخصية.

نشر دياب فيديو جديد عبر حسابه على Instagram، ظهر خلاله في مول بالقاهرة، ليوجه حديثه للجمهور قائلا: “مساء الخير يا جماعة أنا كنت بتمشى في مول في القاهرة، لقيت بنوتة كده زي القمر شكلها بنت ناس أوي ما شاء الله، وبتقولي إنها مش عارفه تروح، فا لو سمحتوا أنا هوريهالكوا عشان لو حد يعرفها ياريت يقول هي ساكنة فين، لأصحاب القلوب الرحيمة”.

وظهرت إلى جانبه بعدها الفنانة ياسمين صبري، في موقف طريف بينهما، ليستطرد قائلا: “البنت أهي يا جماعة، هي ما شاء الله زي القمر شكلها مش من القاهرة أو مش من الكوكب أو مش هنا أصلا.. ياريت اللي يعرفها يقول”.