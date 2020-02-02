الصين تقرر إيقاف خدمات الزواج وحرق جثث ضحايا فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأحد 2 فبراير 2020 12:53 مساءً - نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن إعلان وزارة الشئون المدنية الصينية عن إيقاف خدمات الزواج وطلبها من الأزواج بتأجيل حفلات الزفاف وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في الصين مؤخرا .

كما طالبت الوزارة بتقليص الجنائز وإجرائها بطريقة سريعة وبسيطة .. وقالت في بيان لها : ” ننصح بإلغاء حفلات الزفاف في 2 فبراير من هذا العام وشرح الموقف للمدعوين ..كما يجب إجراء الجنائز بطريقة بسيطة وسريعة لتجنب التجمعات ” .

وأضاف البيان مؤكدا على ضرورة ارتداء الموظفين الذين يتولون الجنازات معدات واقية والخضوع لفحوصات درجات الحرارة لتجنب المخاطرة بالعدوى .

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وأكدت وزارة الشئون المدنية على ضرورة حرق جثث أي من ضحايا فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن .

يذكر أن إعلان الوزارة جاء بعد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى 259 شخصا بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات حوالي 12 ألف حالة في جميع أنحاء العالم .