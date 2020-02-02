جاستين بيبر يعلن موعد طرح ألبومه الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن النجم العالمي جاستين بيبر من خلال صفحته على موقع “تويتر” أن ألبومه الغنائي الجديد سيبصر النور في شهر شباط/فبراير الحالي.
وكان “بيبر” قد طرح أغنية وكليب بعنوان Yummy منذ شهر تقريباً وحقق أكثر من 140 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.
تجدر الإشارة إلى أن جاستين بيبر كان قد كشف مؤخراً عن إصابته بمرض خطير “لا شفاء له”، شارحاً بذلك حالة الاكتئاب التي عاشها على مدار الفترة الماضية.
وأوضح بيبر أن ما حصل معه لم يكن مجرد اكتئاب فقط، وأن حالته النفسية السيئة كانت نتيجة إصابته بـ”Lyme disease”، وهو مرض بكتيري ينتشر عن طريق القراد.
من جهة أخرى نقل موقع “فوكس نيوز” أن جاستين بيبر وعد جمهوره بالعودة “أفضل من أي وقت مضى”.
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